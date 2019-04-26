Адиев может сменить "Анжи" на "Ахмат"

Главный тренер "Анжи" по окончании текущего сезона, скорее всего, покинет команду. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным издания, 41-летний специалист может возглавить грозненский "Ахмат", если его покинет Рашид Рахимов.

Соглашение Рахимова с "Ахматов" действует до 2020 года. Специалист возглавляет клуб с осени 2018 года, также он был главным тренером грозненцев с 2013 по 2017 год.

Адиев хотел покинуть "Анжи" еще в марте этого года, однако руководство клуба настояло на том, чтобы он остался до конца сезона.

"Ахмат", имея в активе 34 очка, располагается на 9 месте в турнирной таблице РПЛ, "Анжи" с 19 баллами занимает 15 место.

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