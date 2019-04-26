Адиев может сменить "Анжи" на "Ахмат"

Теги магомед адиеванжиахмат

Адиев может сменить "Анжи" на "Ахмат"

Главный тренер "Анжи" по окончании текущего сезона, скорее всего, покинет команду. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным издания, 41-летний специалист может возглавить грозненский "Ахмат", если его покинет Рашид Рахимов.

Соглашение Рахимова с "Ахматов" действует до 2020 года. Специалист возглавляет клуб с осени 2018 года, также он был главным тренером грозненцев с 2013 по 2017 год.

Адиев хотел покинуть "Анжи" еще в марте этого года, однако руководство клуба настояло на том, чтобы он остался до конца сезона.

"Ахмат", имея в активе 34 очка, располагается на 9 месте в турнирной таблице РПЛ, "Анжи" с 19 баллами занимает 15 место.

Не пропустите: Адиев - о матче с ЦСКА: "К сожалению, какой уже матч мы не забиваем"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" и "Порту" встретятся в финале юношеской Лиги чемпионов

"Челси" и "Порту" встретятся в финале юношеской Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 25 54
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 25 46
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 25 44
4 Краснодар Краснодар 25 43
5 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург Оренбург 25 35
8 Ростов Ростов 25 35
9 Ахмат Ахмат 25 34
10 Урал Урал 25 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 25 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 25 27
14 Уфа Уфа 25 22
15 Анжи Анжи 25 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов