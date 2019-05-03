Адиев: "Мы играем не только за престиж Дагестана, но и за престиж чемпионата России"
Наставник "Анжи" Магомед Адиев в эфире "Матч Премьер" рассказал, что думает о матче 27-го тура РПЛ с "Енисеем" (0:1; первый тайм). Тренер заявил,что махачкалинцы борются за престиж республики и чемпионата России.
"У нас есть план на игру, которого мы хотим придерживаться. Развиваться события на поле могут по-разному, постараемся на них реагировать. Конечно, у нас нет желания отсиживаться в обороне. Игра очень важна для нас, постараемся вырвать победу.
Мы играем не только за престиж Дагестана, но и за престиж чемпионата России. Наш чемпионат входит в шестерку лучших в Европе, будет не очень красиво, если такой клуб, как "Анжи", рассыпется", - сказал Адиев.
На данный момент "Анжи" занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.
Не пропустите: Власти Дагестана отказали "Анжи" в финансовой помощи| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих левых вингеров в категории U-23
-
Официально: Мбаппе дисквалифицирован на три матча
-
Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Сборная Украины избежала наказания от УЕФА из-за натурализованного Мораеса
-
Фанаты "Ливерпуля" требуют дисквалифицировать Месси
Лента новостей
-
Стало известно, как будет выглядеть тритий комплект формы "Реала" на следующий сезон
-
Аленичев: "Краснодар" на мой взгляд, самая играющая команда в нашем чемпионате"
-
"Арсенал" был очень недоволен поведением фанатов "Валенсии"
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих левых вингеров в категории U-23
-
"Енисей" дома обыграл "Анжи" в матче 27-го тура РПЛ
-
Жиго был прооперирован. Восстановление займет месяц
-
Сульшер: "Вы удивитесь, услышав имена игроков, которые хотят играть в "Манчестер Юнайтед"
-
Руководство "Челси" недовольно решением Сарри оставить Азара в запасе в матче Лиги Европы
-
"Манчестер Юнайтед" хочет продать Санчеса, выплатив ему половину годовой зарплаты
-
Помощник Семака рассказал о деталях работы в "Зените"
-
Адиев: "Мы играем не только за престиж Дагестана, но и за престиж чемпионата России"
-
2
Роналду: "Многие останавливают меня на улице и просят, чтобы я вернулся в "Реал"
-
Балотелли в летнее трансферное окно может перейти в "Брешию"
-
"Реал" хочет объявить о трансфере Азара как можно скорее
-
1
Официально: Мбаппе дисквалифицирован на три матча
-
8
Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона во Франции
-
Клопп назвал точные сроки восстановления Наби Кейта
-
Президент "Барселоны": "Месси может играть до 45 лет"
-
Хавбек "Реала" Эдегор - лучший игрок чемпионата Нидерландов в апреле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|26
|40
|6
|Арсенал Тула
|26
|39
|7
|Оренбург
|26
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|26
|32
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16