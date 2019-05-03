Адиев: "Мы играем не только за престиж Дагестана, но и за престиж чемпионата России"

Наставник "Анжи" Магомед Адиев в эфире "Матч Премьер" рассказал, что думает о матче 27-го тура РПЛ с "Енисеем" (0:1; первый тайм). Тренер заявил,что махачкалинцы борются за престиж республики и чемпионата России.

"У нас есть план на игру, которого мы хотим придерживаться. Развиваться события на поле могут по-разному, постараемся на них реагировать. Конечно, у нас нет желания отсиживаться в обороне. Игра очень важна для нас, постараемся вырвать победу.

Мы играем не только за престиж Дагестана, но и за престиж чемпионата России. Наш чемпионат входит в шестерку лучших в Европе, будет не очень красиво, если такой клуб, как "Анжи", рассыпется", - сказал Адиев.

На данный момент "Анжи" занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

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