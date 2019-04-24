Адиев - о матче с ЦСКА: "К сожалению, какой уже матч мы не забиваем"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев в эфире телеканала "Матч Футбол 1" подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА, в котором его команда потерпела поражение (2:0).

"Для общего уровня премьер-лиги этого всего равно мало, но для нашей ситуации было достаточно моментов. К сожалению, какой уже матч мы не забиваем. Нельзя сказать, что мы бы выиграли, если бы забили. Класс ЦСКА был ощутимее. Но мы бы выглядели более конкурентоспособно.

Есть группа ребят, которые во взрослом футболе не играли. Первый гол - это нехватка опыта. Мы еще до матчей проиграли стадионам "Зенита" и "Краснодара", их атмосфере. Я говорил: "давайте сделаем так, чтобы стадион на нас сегодня не давил". Апти Ахъядов имел моменты, но не забил. Надеюсь, в следующих играх его прорвет", - отметил специалист.

ЦСКА имея в активе 44 очка занимает 3 строчку в турнирной таблице РПЛ, "Анжи" с 19 баллами располагается на 15 позиции. "Зенит" продолжает лидировать.

А еще: Карпин рассказал, что могло повлиять на травму Еременко | http://soccernews.ru