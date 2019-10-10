Адиев объявил об уходе из "Ахмата"

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Адиев объявил об уходе из "Ахмата"

Старший тренер "Ахмата" Магомед Адиев в инстаграме заявил, что покидает клуб, после 10 дней работы.

По словам тренера, работать в грозненском клубе ему эмоционально тяжело, кроме того, он слишком амбциозен, и это, по его мнению, может помешать команде.

"Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера ФК "Ахмат". Это решение далось мне очень нелегко, но взвесив все за и против, я посчитал, что так будет лучше для команды", - написал Адиев.

Напомним, специалист стал работать в "Ахмате" в начале этого месяца, после отставки Рашида Рахимова.

А еще: Адиев рассказал, почему он согласился стать помощником Шалимова в "Ахмате" | http://soccernews.ru
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