Адиев отстранен от работы в "Чайке"

"Матч ТВ" сообщает, что главный тренер "Чайки" Магомед Адиев покинул пост главного тренера. О том, что в клубе сменился наставник, уже сообщили игрокам команды.

На матч 26-го тура ФНЛ с "Факелом" команду сопровождает тренер молодежной команды Андрей Черенков.

По данным источника, контракт с Адиевым пока не расторгнут, так как клубу необходимо будет выплатить большую неустойку.

После 25 туров ФНЛ "Чайка" занимает 13 место.

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