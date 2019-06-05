Адиев пока не получал предложений о работе

Теги анжимагомед адиев

Адиев пока не получал предложений о работе

Экс-главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал о предложениях от клубов.

Напомним, несколько дней назад специалист покинул махачкалинский клуб.

"Интерес есть, но в моем понимании предложение - когда передо мной лежит контракт, и меня просят его подписать. На сегодняшний день такого нет.

Есть люди, с которыми я веду общение. Сегодня разговаривали, завтра, послезавтра тоже будем. Есть еще ряд запланированных встреч, на которых мы будем присматриваться друг к другу.

У меня идет диалог с рядом клубов. Подчеркиваю, не соглашусь только ради того, чтобы работать.

В принципе, сейчас я уже не опустошен, отдохнул, начинаю новый этап в жизни, но мне важна стартовая площадка, чтобы я мог как тренер от самого себя потребовать тот результат, которого должен добиться", - сказал Адиев.

Адиев возглавил "Анжи" летом 2018 года. В минувшем сезоне команда с 21 баллом заняла предпоследнюю строчку РПЛ.

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