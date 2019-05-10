Адиев: "Пока всё идёт к прекращению существования "Анжи"

Наставник "Анжи" Магомед Адиев сделал неутешительный прогноз о будущем махачкалинского клуба.

"Пока всё идёт к прекращению существования. Будем надеяться на то, что за оставшееся до конца сезона время найдутся люди, которым небезразлична судьба "Анжи", и они помогут клубу хотя бы сохранить профессиональный статус. Ведутся ли переговоры с потенциальными спонсорами? Я этой ситуации не касаюсь - заточен на спортивной составляющей", - сказал Адиев.

Ранее власти Дагестана отказали "Анжи" в финансовой помощи. По их данным, клуб просил 650 миллионов рублей.

Сегодня махачкалинская команда потеряла шансы сохранить прописку в РПЛ.

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