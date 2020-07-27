Адиев продлил контракт с "Чайкой" до 2023 года
Главный тренер "Чайки" Магомед Адиев продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.
Новое соглашение 43-летнего специалиста рассчитано до 2023 года.
По итогам сезона "Чайка" заняла 10-е место в турнирной таблице ФНЛ.
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