Адиев рассказал о переговорах с клубами РПЛ

Теги магомед адиевчайка усмань

Адиев рассказал о переговорах с клубами РПЛ

Новый главный тренер "Чайки" Магомед Адиев рассказал, как проходили переговоры с клубом ФНЛ. Об этом информирует News.ru.

"Разговоры были, с представителями некоторых клубов я встречался, но меня попросили ещё подождать - в основном все переговоры сводились к этому. Я всем с самого начала говорил, что я могу ждать только до Нового года, а дальше хочу работать, больших пауз в карьере сейчас делать нельзя. Пока буду работать в ФНЛ, а там если ко мне дальше снова возникнет интерес, то тогда можно будет обсудить сотрудничество", - сказал Адиев.

Последним клубом, которым руководил специалист, был "Анжи", который по итогам нынешнего сезона вылетел в ФНЛ.

А еще: Адиев заявил, что чемпионат России в последнее время просел| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 22 октября

Главные новости дня: 22 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов