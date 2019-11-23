Адиев рассказал о переговорах с клубами РПЛ

Новый главный тренер "Чайки" Магомед Адиев рассказал, как проходили переговоры с клубом ФНЛ. Об этом информирует News.ru.



"Разговоры были, с представителями некоторых клубов я встречался, но меня попросили ещё подождать - в основном все переговоры сводились к этому. Я всем с самого начала говорил, что я могу ждать только до Нового года, а дальше хочу работать, больших пауз в карьере сейчас делать нельзя. Пока буду работать в ФНЛ, а там если ко мне дальше снова возникнет интерес, то тогда можно будет обсудить сотрудничество", - сказал Адиев.

Последним клубом, которым руководил специалист, был "Анжи", который по итогам нынешнего сезона вылетел в ФНЛ.

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