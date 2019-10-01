Адиев рассказал, почему он согласился стать помощником Шалимова в "Ахмате"
Магомед Адиев прокомментировал свое назначение на пост ассистента главного тренера "Ахмата" Игоря Шалимова.
"Мы можем планировать по-своему, но жизнь расставляет все на свои места. У меня сейчас нет никаких особенных амбиций, раз я согласился вернуться на роль помощника Шалимова. Я постараюсь приложить максимум своих возможностей. Можно посмотреть на эту работу с другой стороны. Шалимов в "Краснодаре" довольно ярко работал, мне есть, чему поучиться у него. Это тоже особенный опыт. Дома я уже насиделся, отдохнул. К тому же я не мог взять и отказать "Ахмату", - приводят слова Адиева российские СМИ.
В прошлом сезоне Адиев тренировал "Анжи". Под его руководством махачкалинский клуб вылетел из Российской Премьер-Лиги.
После 11 туров "Ахмат" находится в зоне вылета, на 15-м месте. После поражения от "Сочи" в отставку ушел главный тренер команды Рашид Рахимов.
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