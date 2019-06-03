Адиев ушел из "Анжи" и написал прощальное письмо

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Адиев ушел из "Анжи" и написал прощальное письмо

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев написал трогательный прощальный пост в инстаграме, посвященный клубу. У специалиста сегодня, 3 июня, истек срок контракта.

В своем обращении Адиев поблагодарил всех руководителей, сотрудников, тренеров, и игроков команды. Также он отметил огромную поддержку болельщиков махачкалинцев, которые не дали ему раньше времени покинуть свой пост в сложный период.

"Сегодня истёк срок моего контракта с "Анжи", и я хотел бы сказать спасибо каждому, кто поддерживал команду и лично меня на протяжении этого года", - написал тренер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня истек срок моего контракта с «Анжи», и я хотел бы сказать спасибо каждому, кто поддерживал команду и лично меня на протяжении этого года. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить руководству клуба в лице его президента – Османа Гаирбековича Кадиева, спортивного директора Александра Танцюры и советника президента Владимира Шуклина. Это те люди, которые год назад поверили в совсем еще не опытного тренера и предоставили мне шанс поработать в Премьер-лиге. Тот шанс, о котором мечтает каждый отечественный тренер, но который достается лишь единицам. Также я благодарю футболистов, с которыми мы работали весь этот год, бок о бок проходили через все трудности и несмотря ни на что оставались боеспособным коллективом вплоть до последнего тура. Поверьте мне, это дорогого стоит. Вы доверились мне в начале сезона, и за это время мы стали настоящей командой, единым организмом, который жил общей целью. Все мы стали друг другу близкими людьми, друзьями, и я надеюсь, что всех вас ждет светлое и успешное будущее. Большое спасибо персоналу команды: тренерскому и административному штабу, всем, кто вместе со спортсменами испытывал трудности на протяжении этого года, но ни на минуту не поставил собственные интересы выше интересов команды. Каждый из вас, будь то врач, массажист, администратор или оператор, с первого до последнего дня нашей совместной работы профессионально выполнял свои обязанности и выдерживал высокую планку клуба Премьер-лиги. Без вашего участия у нас бы ничего не получилось. Все вы работали с большими тренерами и футболистами раньше и во многом именно вы задавали высокую планку для наших молодых футболистов. И, конечно, огромное сердечное спасибо нашим болельщикам. В тот момент, когда от команды все отвернулись, когда нам было тяжелее всего, именно благодаря вам мы продолжали бороться и не опускали руки. Только ради болельщиков мы выходили на тренировочное поле, продолжали работать над собой, выходили и отдавали все свои силы в каждом из 30 матчей сезона. Зимой и весной, когда я дважды хотел уйти в отставку, именно из-за вас я оставался. Вы были главным нашим стимулом, нашей движущей силой. Те проводы, которые вы устроили команде после последнего..

Публикация от MagomedAdiev (@magomedadiev)

Адиев возглавил "Анжи" летом 2018 года. В минувшем сезоне команда с 21 баллом заняла предпоследнюю строчку РПЛ.

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