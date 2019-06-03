Адиев ушел из "Анжи" и написал прощальное письмо

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев написал трогательный прощальный пост в инстаграме, посвященный клубу. У специалиста сегодня, 3 июня, истек срок контракта.

В своем обращении Адиев поблагодарил всех руководителей, сотрудников, тренеров, и игроков команды. Также он отметил огромную поддержку болельщиков махачкалинцев, которые не дали ему раньше времени покинуть свой пост в сложный период.

"Сегодня истёк срок моего контракта с "Анжи", и я хотел бы сказать спасибо каждому, кто поддерживал команду и лично меня на протяжении этого года", - написал тренер.

Адиев возглавил "Анжи" летом 2018 года. В минувшем сезоне команда с 21 баллом заняла предпоследнюю строчку РПЛ.

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