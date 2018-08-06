Адиев: "В какой-то мере этот результат закономерен"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев дал комментарии после матча второго тура чемпионата России против "Уфы".

"Поздравляю всех уфимцев с победой, в какой-то мере этот результат закономерен. Первый тайм мы играли невнятно, неправильно. Я считаю, что это полностью моя вина. Я понадеялся на то, что новые игроки, которые пришли недавно, поняли нашу систему. Немного недопоняли, значит, я неправильно объяснил. Во втором тайме путём замен мы взвинтили темп игры, начали действовать правильнее, и у нас стало что-то получаться в атаке. Травма Тетрашвили за 15 минут до конца оставила нас вдесятером, поэтомы мы вынуждены были раскрываться и идти вперёд, чтобы отыграться. Но появились свободные зоны, что для нас было убийственно. Мы знали, что у "Уфы" есть быстрые футболисты, которые умеют действовать в свободном пространстве" - сказал Адиев.

Не пропустите видеообзор матча "Уфа" - "Анжи". | http://soccernews.ru