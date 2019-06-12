Адиев возглавит "Енисей"

Магомед Адиев в скором времени возглавить "Енисей".

На данный момент красноярский клуб согласовывает условия контракта со специалистом.

"Енисей" в завершившемся сезоне занял 16 строчку в турнирной таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ.

Ранее Адиев возглавлял "Анжи", который также не удержался в Премьер-Лиге.

За всю свою тренерскую карьеру специалист возглавлял такие клубы, как "Нижний Новогород", "Легион-Динамо" и "Волгу".

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