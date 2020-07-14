Адиев высказался о слухах про "Арсенал"

Главный тренер "Чайки" Магомед Адиев высказался по поводу слухов о том, что он возглавит тульский "Арсенал".

"На сегодняшний день я связан контрактом с "Чайкой". Я очень комфортно ощущаю себя в клубе. Чувствую, что нахожусь на своем месте. Вижу, что команда растет, развивается. Есть понимание того, к чему мы стремимся. Для меня это очень важно. Открою небольшой секрет: мы с президентом работаем над новым долгосрочным контрактом с "Чайкой".

Я изъявил желание продолжить сотрудничество и хочу, чтобы именно Андрей Иванович решал мою судьбу. Если ему поступит выгодное предложение, думаю, он меня выслушает. Бросать клуб в такой ситуации - не в моем характере. Я хочу, чтобы все зависело от клуба и президента.

Я понимаю, что слухи, которые появляются в прессе, не придают никому спокойствия: президент обеспокоен, команда – тоже. Конечно, нужно как можно скорее поставить точку в этой истории. У меня уже был разговор с президентом клуба. Андрей Иванович сейчас в Сочи, мы планируем провести еще одну встречу. Я думаю, через пару дней мы уладим последние нюансы", - сказал Адиев.

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