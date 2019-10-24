Адиев заявил, что чемпионат России в последнее время просел

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Адиев заявил, что чемпионат России в последнее время просел

Экс-главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, чего ждет от матчей российский команд в Лиге Европы. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, сегодня ЦСКА сыграет с "Ференцварошом", а "Краснодар" сразится с "Трабзонспором".

"Надеюсь на положительный результат в сегодняшнем матче. Конечно, ЦСКА на бумаге выглядит фаворитом. "Краснодару" же в Турции будет очень непросто, там всегда очень сложно играть. "Трабзонспор" непростая команда, тем более что у "быков" сейчас короткая скамейка и они играют на несколько фронтов.

Наш чемпионат в последнее время просел, в предыдущие годы он был сильнее. Меньше стало сильных легионеров в наших клубах, я думаю, что в целом именно из-за этого сложно конкурировать в еврокубках", - сказал 

Матч ЦСКА - "Ференцварош" начнется в 19:55 (мск). "Краснодар" в 22:00 встретится с "Транзаспором".

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