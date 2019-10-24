Адиев заявил, что чемпионат России в последнее время просел
Экс-главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, чего ждет от матчей российский команд в Лиге Европы. Об этом сообщает Sport24.
Напомним, сегодня ЦСКА сыграет с "Ференцварошом", а "Краснодар" сразится с "Трабзонспором".
"Надеюсь на положительный результат в сегодняшнем матче. Конечно, ЦСКА на бумаге выглядит фаворитом. "Краснодару" же в Турции будет очень непросто, там всегда очень сложно играть. "Трабзонспор" непростая команда, тем более что у "быков" сейчас короткая скамейка и они играют на несколько фронтов.
Наш чемпионат в последнее время просел, в предыдущие годы он был сильнее. Меньше стало сильных легионеров в наших клубах, я думаю, что в целом именно из-за этого сложно конкурировать в еврокубках", - сказал
Матч ЦСКА - "Ференцварош" начнется в 19:55 (мск). "Краснодар" в 22:00 встретится с "Транзаспором".
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|Команда
|М
|О
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|Локомотив Москва
|13
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|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Краснодар
|13
|27
|4
|Ростов
|13
|26
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Уфа
|13
|16
|9
|Арсенал Тула
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Спартак Москва
|13
|15
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|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|13
|13
|14
|Ахмат
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|12
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|Динамо Москва
|13
|11
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|Тамбов
|13
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