Адиев заявил, что он не контактировал с тульским "Арсеналом" по поводу возможного сотрудничества

Экс-наставник "Анжи" Магомед Адиев, который на данный момент тренирует "Чайку", прокомментировал новость о том, что он может возглавить тульский "Арсенал".

"Сейчас преждевременно это обсуждать. У "Арсенала" скоро возобновление чемпионата, а я связан контрактом с клубом "Чайка". Ни с кем из "Арсенала" я не контактировал.

Если бы пришло такое предложение? Для меня возглавить любой клуб РПЛ - это всегда интересно, поэтому я рассмотрю. Но на данный момент я главный тренер "Чайки", сосредоточен на этой работе", - цитирует Адиева Sport24.

Ранее сообщалось, что наставник тульского клуба Игорь Черевченко может покинуть команду по окончании сезона.

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