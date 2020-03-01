Адиль Рами будет полностью готов к следующему туру РПЛ

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Адиль Рами будет полностью готов к следующему туру РПЛ

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, когда новый игрок команды Адиль Рами выступил за сочинский клуб. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, сегодня, 1 марта, тульский "Арсенал" обыграл "Сочи" (2:1) в матче 20-го тура РПЛ. Рами не участвовал в игре, так как восстанавливается после травмы.

"Думаю, что к следующему матчу Рами должен подойти уже в боевой готовности", - сказал Рубашко.

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