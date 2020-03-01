Адиль Рами будет полностью готов к следующему туру РПЛ
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, когда новый игрок команды Адиль Рами выступил за сочинский клуб. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, сегодня, 1 марта, тульский "Арсенал" обыграл "Сочи" (2:1) в матче 20-го тура РПЛ. Рами не участвовал в игре, так как восстанавливается после травмы.
"Думаю, что к следующему матчу Рами должен подойти уже в боевой готовности", - сказал Рубашко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15