Адиль Рами может продолжить карьеру в "Фенербахче"
Экс-игрок "Марселя" Адиль Рами, скорее всего, продолжит карьеру в турецком клубе "Фенербахче". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
По данным источника, завтра, 26 августа, форвард пройдет медосмотр в "Фенербахче" и обсудит детали контракта с представителями команды.
На данный момент 33-летний полузащитник является свободным агентом.
Ранее стало известно, что "Марсель" разорвал контракт с полузащитником из-за того, что Рами нарушил условия соглашения.
В минувшем сезоне игрок участвовал в 21 матче Лиги 1.
А еще: Игрок "Барселоны" близок к переходу в "Фенербахче"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Тимо Вернер сегодня продлит контракт с "РБ Лейпцигом"
-
"Тоттенхэм" в январе 2020 года намерен купить Дибалу
-
Сезон новый - проблемы старые: разбираем центральный матч 3 тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Арсеналом"
-
Девушка Роналду рассказала, как соблазняет португальца
-
Моуринью намерен вернуться в "Реал"
Лента новостей
-
Руни оказался в центре скандала
-
Нико Ковач остался доволен игрой Коутиньо
-
Названа причина отсутствия Глушакова в заявке "Ахмата" на матч с ЦСКА
-
СМИ: Тимо Вернер сегодня продлит контракт с "РБ Лейпцигом"
-
Быстров сравнил нападающего "Краснодара" Берга с деревом
-
Чалов - в старте на матч ЦСКА - "Ахмат". Глушакова нет даже в запасе
-
"Ден Хааг" в гостях выиграл у "Валвейка" в матче 4-го тура чемпионата Голландии
-
Де Лигт: "Непопадание в стартовый состав "Ювентуса" стало для меня неожиданностью"
-
Адиль Рами может продолжить карьеру в "Фенербахче"
-
Погба: "Расистские оскорбления - невежество, но они делают меня только сильнее"
-
"Тоттенхэм" в январе 2020 года намерен купить Дибалу
-
Неймар снова не попал в заявку ПСЖ на матч 3-го тура Лиги 1
-
Рассказов указал топ-3 футболистов, с которыми он играл в одной команде
-
Сезон новый - проблемы старые: разбираем центральный матч 3 тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Арсеналом"
-
Рамос: "Я бы очень хотел, чтобы Навас остался в "Реале"
-
"Шальке" арендует на два года игрока "Барселоны"
-
Агент рассказал, почему Рибери отказался переходить в "Локомотив"
-
"Барселона" подготовила для ПСЖ два предложения по трансферу Неймара
-
Девушка Роналду рассказала, как соблазняет португальца
-
Вальверде подверг критике Гризманна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фенербахче
|2
|6
|2
|Аланьяспор
|2
|6
|3
|Сивасспор
|1
|3
|4
|Малатия Беледийеспор
|1
|3
|5
|Денизлиспор
|1
|3
|6
|Антальяспор
|1
|3
|7
|Джайкур Ризеспор
|1
|3
|8
|Бешикташ
|2
|3
|9
|Анкарагюджю
|2
|2
|10
|Трабзонспор
|1
|1
|11
|Коньяспор
|1
|1
|12
|Кайсериспор
|2
|1
|13
|Касимпаса
|2
|1
|14
|Генчлербирлиги
|1
|0
|15
|Галатасарай
|1
|0
|16
|Истанбул ББ
|2
|0
|17
|Гёзтепе АС Измир
|2
|0
|18
|Газиантеп ББ
|1
|0