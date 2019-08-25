Адиль Рами может продолжить карьеру в "Фенербахче"

Экс-игрок "Марселя" Адиль Рами, скорее всего, продолжит карьеру в турецком клубе "Фенербахче". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, завтра, 26 августа, форвард пройдет медосмотр в "Фенербахче" и обсудит детали контракта с представителями команды.

На данный момент 33-летний полузащитник является свободным агентом.

Ранее стало известно, что "Марсель" разорвал контракт с полузащитником из-за того, что Рами нарушил условия соглашения.

В минувшем сезоне игрок участвовал в 21 матче Лиги 1.

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