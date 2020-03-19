Адиль Рами опубликовал мем о России

Новичок "Сочи" Адиль Рами пошутил по поводу панического настроения среди российского населения в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что люди активно скупают предметы первой необходимости, в том числе туалетную бумагу.

"Прямой репортаж из России. Немного юмора, но он не мешает понимать всю серьёзность проблемы, желаю вам всего наилучшего", - написал Рами в инстаграме, прикрепив мем, на котором он в компании киногероя Джека Воробья убегает от туземцев с туалетной бумагой в руках.

Француз присоединился к "Сочи" на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона, но пока не дебютировал за южан из-за травмы.

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