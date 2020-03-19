Адиль Рами опубликовал мем о России
Новичок "Сочи" Адиль Рами пошутил по поводу панического настроения среди российского населения в связи с пандемией коронавируса.
Напомним, что люди активно скупают предметы первой необходимости, в том числе туалетную бумагу.
"Прямой репортаж из России. Немного юмора, но он не мешает понимать всю серьёзность проблемы, желаю вам всего наилучшего", - написал Рами в инстаграме, прикрепив мем, на котором он в компании киногероя Джека Воробья убегает от туземцев с туалетной бумагой в руках.
En direct de Russie je pense à vous avec un peu d’humour mais ça ne m’empêche pas de mesurer la gravité du problem , je vous souhaite à tous le meilleur pour vous vos proches ( même les méchants ) #restezchezvous en gros si tu comprend pas #restecheztamere surtout pour elle !! Vulgairement parlant pour les personnes indisciplinées MERCI ... #onlesauralesmechants #luiilestchaud #nopanique #staycalm #jevousaime ——— merci pour cette photo @magic.stark
Француз присоединился к "Сочи" на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона, но пока не дебютировал за южан из-за травмы.
Не пропустите: Адиля Рами позабавило написание его фамилии на русском языке. | http://soccernews.ru
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|Урал
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