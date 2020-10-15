Адиль Рами рассказал, что помешало ему построить более успешную карьеру

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Адиль Рами рассказал, что помешало ему построить более успешную карьеру

Известный французский защитник Адиль Рами назвал факторы, которые негативно повлияли на его футбольную карьеру.

"Моя карьера могла быть гораздо лучше, если бы я вёл правильный образ жизни. Было слишком много гулянок, девушек, а также я не обращал внимание на вес. Еда была моей большой слабостью, я люблю покушать. Немного обидно, потому что когда я готов на сто процентов, меня не пугает ни один нападающий мира", - цитирует Рами Maisfutebol.

Сейчас 34-летний футболист выступает за португальскую "Боавишту", а до этого числился несколько месяцев в "Сочи".

Рами играл за такие клубы, как "Лилль", "Валенсия", "Милан", "Севилья" и "Марсель". В составе сборной Франции становился победителем ЧМ-2018.

Не пропустите: "Сочи" заключил мировое соглашение с Адилем Рами. | http://soccernews.ru
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