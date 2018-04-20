Адилсон назвал лучшего российского футболиста в РФПЛ

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Адилсон назвал лучшего российского футболиста в РФПЛБывший полузащитник "Ахмата" Адилсон считает, что хавбек "Спартака" Денис Глушаков является лучшим отечественным игроком.

Бразилец играл за команду из Грозного в период с 2012 по 2017 год.

"Сейчас трудно выбрать, очень много хороших молодых парней появилось. Назову Глушакова – он играет на той же позиции, что и я. И его игра мне всегда нравилась", - сказал он.

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