Адилсон назвал лучшего российского футболиста в РФПЛ

Бывший полузащитник "Ахмата" Адилсон считает, что хавбек "Спартака" Денис Глушаков является лучшим отечественным игроком.

Бразилец играл за команду из Грозного в период с 2012 по 2017 год.

"Сейчас трудно выбрать, очень много хороших молодых парней появилось. Назову Глушакова – он играет на той же позиции, что и я. И его игра мне всегда нравилась", - сказал он.

Читайте: Ребров - Глушакову: "Капитан, улыбнись" | http://soccernews.ru