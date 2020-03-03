Адиля Рами позабавило написание его фамилии на русском языке

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Адиля Рами позабавило написание его фамилии на русском языке

Новичок "Сочи" Адиль Рами обратил внимание на то, как пишется его фамилия на русском языке.

"Посмотрите, как это пишется по-русски. #lol", - написал француз в инстаграме.

Рами присоединился к "Сочи" на правах свободного агента и заключил контракт до конца текущего сезона.

Именитый футболист пока не дебютировал за новую команду из-за повреждения.

Не пропустите: Адиль Рами будет полностью готов к следующему туру РПЛ. | http://soccernews.ru
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