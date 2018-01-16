Администрация Путина помогла "Спартаку" урегулировать расистский скандал

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Администрация Путина помогла "Спартаку" урегулировать расистский скандалУрегулировать расистский скандал московскому "Спартаку" помогли чиновники из администрации президента России Владимира Путина.

Как информирует российская служба BBC, после размещения защитником "красно-белых" Георгием Джикией твита, в котором он назвал своих темнокожих партнеров по команде "шоколадками", на связь с клубом вышли представители главы государства, потребовавшие удалить сообщение 24-летнего бека и принести свои извинения.

Напомним, "Спартак" нацелился на защитника "Наполи". | soccernews.ru

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