Аднан Янузай прокомментировал слухи о своем будущем
Фото: твиттер Янузая\Автор неизвестен
Бельгийский атакующий полузащитник "Реал Сосьедада" Аднан Янузай высказался по поводу новостей о своем будущем и слухах о переходе в "Наполи".
"Я знаком с Райолой (агентом, - прим.) много лет, но ничего не могу сказать о своем будущем. Люди говорят мне много всего, но мне всё равно.
В футболе всё может случиться. Сейчас я играю за "Сосьедад", - сказал бельгиец.
Напомним, что соглашение игрока с баскским клубом рассчитано до конца нынешнего. Ранее главный тренер "Реала" Иманол Альгуасиль заявлял, что хочет, чтобы Янузай остался в команде.
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