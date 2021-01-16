Адольфо Гайч готов перейти в "Дженоа"

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Адольфо Гайч готов перейти в "Дженоа"

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч согласен перейти в генуэзский "Дженоа", сообщает журналист Альфредо Педулла в своем Twitter.

По данным источника, футболист готов перебраться в Серию А. "Дженоа" намерена арендовать форварда на полгода. 

Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуются "Бока Хуниорс", "Бешикташ", "Унион" и "Трабзонспор".

В нынешнем сезоне 21-летний Гайч провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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