Адольфо Гайч готов перейти в "Дженоа"

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч согласен перейти в генуэзский "Дженоа", сообщает журналист Альфредо Педулла в своем Twitter.

По данным источника, футболист готов перебраться в Серию А. "Дженоа" намерена арендовать форварда на полгода.

Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуются "Бока Хуниорс", "Бешикташ", "Унион" и "Трабзонспор".

В нынешнем сезоне 21-летний Гайч провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Тренер сборной Азербайджана подтвердил наличие переговоров с ЦСКА. | http://soccernews.ru