Адольфо Гайч: "Мне очень помог разговор с Гончаренко"

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, что помогло ему принять решение о переходе в московский клуб.

"Разговор по Zoom с Гончаренко мне очень помог. Тренер меня смотивировал. Он рассказал то, как видит ситуацию и как собирается меня использовать, при какой схеме. Сообщил, что знает мои сильные и слабые стороны. Он даже вспомнил и прокомментировал конкретные эпизоды из моих матчей. Я понял, что тренер детально все изучил", - заявил футболист.

21-летний Гайч заключил с ЦСКА контракт до 2025 года с зарплатой 900 тысяч евро за сезон. Сумма отступных в его соглашении составит 30 миллионов евро.

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