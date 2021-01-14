Адольфо Гайч может перебраться в Бундеслигу

Берлинский "Унион" проявляет интерес к аргентинскому нападающему московского ЦСКА Адольфо Гайчу, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Форвард не сумел адаптироваться в России, поэтому ЦСКА может согласиться на трансфер.

В нынешнем сезоне 21-летний Гайч провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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