Адольфо Гайч: "Надеюсь, в России меня не будут называть фюрером"

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч признался, что на родине из-за имени ему дали прозвище "фюрер".

При этом футболист подчеркнул, что не любит, когда его так называют.

"Некоторые в Аргентине действительно зовут меня фюрером. Но мне это не очень нравится, не хочу, чтобы меня так называли! Вот "танк" мне подходит с учётом физических данных, мощи, стиля игры. В России никто мне не говорил про фюрера. Надеюсь, что такого не будет", - сказал Гайч.

Форвард заключил с ЦСКА контракт до 2025 года. Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро + 20% от суммы последующей перепродажи. Дебют игрока в составе армейцев состоялся в минувшую субботу.

Не пропустите: Новичок ЦСКА Гайч: "Я готов бросить вызов и Дзюбе, и всем остальным". | http://soccernews.ru