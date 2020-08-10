Адольфо Гайч: "Надеюсь, в России меня не будут называть фюрером"
Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч признался, что на родине из-за имени ему дали прозвище "фюрер".
При этом футболист подчеркнул, что не любит, когда его так называют.
"Некоторые в Аргентине действительно зовут меня фюрером. Но мне это не очень нравится, не хочу, чтобы меня так называли! Вот "танк" мне подходит с учётом физических данных, мощи, стиля игры. В России никто мне не говорил про фюрера. Надеюсь, что такого не будет", - сказал Гайч.
Форвард заключил с ЦСКА контракт до 2025 года. Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро + 20% от суммы последующей перепродажи. Дебют игрока в составе армейцев состоялся в минувшую субботу.
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