Адольфо Гайч перешел в ЦСКА
Форвард "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч стал игроком московского ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте аргентинского клуба.
Ранее сообщалось, что игрок подпишет с клубом пятилетнее соглашение, по которому сумма отступных составит 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Гайч провел 13 матчей и забил пять голов.
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