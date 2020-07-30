Адольфо Гайч перешел в ЦСКА

Форвард "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч стал игроком московского ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте аргентинского клуба.

Ранее сообщалось, что игрок подпишет с клубом пятилетнее соглашение, по которому сумма отступных составит 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Гайч провел 13 матчей и забил пять голов.

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