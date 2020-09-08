Адольфо Гайч принес ЦСКА победу в матче с тульским "Арсеналом"

Московский ЦСКА одержал победу в контрольном матче над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил аргентинский форвард Адольфо Гайч.

"Арсенал" Тула – ЦСКА Москва – 0:1 (0:0)

Гол: Гайч, 90 - 0:1

"Арсенал": Нигматуллин, Бурлак, Беляев, Сокол, Комбаров, К. Кангва, Чаушич, Громыко, Ткачев, Аджоев, Минаев.

ЦСКА: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Щенников (Яковлев), Аванесян, Дауров (Крачковский), Эджуке, Тикнизян, Шкурин (Лапшов), Гайч.

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