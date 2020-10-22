Адольфо Гайч забил первый гол за ЦСКА

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч забил первый гол в составе московского клуба.

Форвард отличился в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с австрийским "Вольфсбергом". Ранее Гайч забивал голы за ЦСКА только в товарищеских матчах.

21-летний Гайч перешел в ЦСКА в августе 2020 года из аргентинского "Сан-Лоренсо" за 8,5 миллионов евро. В составе "армейцев" форвард провел восемь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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