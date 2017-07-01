Адриан Гонсалес стал игроком "Малаги"

Полузащитник "Эйбара" Адриан Гонсалес перешёл в "Малагу", сообщает официальный сайт клуба.

29-летний воспитанник мадридского "Реала" достался "анчоусам" бесплатно, так как являлся свободным агентом. Стороны заключили контракт до лета 2020 года.

Гонсалес выступал за "Эйбар" с 2015 года, сыграл 68 матчей и забил 14 голов.

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