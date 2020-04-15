Адриан Муту признался, что мечтает однажды возглавить "Фиорентину"

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Адриан Муту признался, что мечтает однажды возглавить "Фиорентину"

Известный румынский нападающий Адриан Муту заявил, что хотел бы однажды возглавить "Фиорентину", за которую выступал будучи футболистом.

"Фиорентина" - самая близкая мне команда, учитывая связь которая возникла между мной и Флоренцией. Возглавить их - мое тайное желание, но я все еще учусь. Хочу быть готовым на 100%", - цитирует Муту Sky Sport Italia.

Футболист играл за "Фиорентину" с 2006 по 2011 год и провел за клуб 143 матча, отметившись 69 голами и 26 голевыми передачами.

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