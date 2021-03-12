Адриано Галлиани госпитализировали из-за коронавируса
Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани оказался в больнице в качестве меры предосторожности.
По информации Football Italia, госпитализация 76-летнего менеджера связана с коронавирусом и возможными осложнениями со здоровьем из-за инфекции.
Напомним, что COVID-19 обнаружили у Галлиани 26 февраля, то есть ровно две недели назад.
"Монца" идёт на втором месте в турнирной таблице итальянской Серии Б с 47 очками в 27 турах.
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|26
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|26
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|9
|Парма
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
|31
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|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
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|16
|Сампдория
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|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
|17