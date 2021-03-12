Адриано Галлиани госпитализировали из-за коронавируса

Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани оказался в больнице в качестве меры предосторожности.

По информации Football Italia, госпитализация 76-летнего менеджера связана с коронавирусом и возможными осложнениями со здоровьем из-за инфекции.

Напомним, что COVID-19 обнаружили у Галлиани 26 февраля, то есть ровно две недели назад.

"Монца" идёт на втором месте в турнирной таблице итальянской Серии Б с 47 очками в 27 турах.

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