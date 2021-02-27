Адриано Галлиани заразился коронавирусом

Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

После выявления болезни 76-летнего функционера отправили на карантин.

Галлиани наиболее известен по работе в "Милане" в период с 1986 по 2017 год.

"Монца" идёт на втором месте в турнирной таблице Серии Б по итогам 24 туров.

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