Адриано и Смольников получили двухматчевую дисквалификацию

Теги спартак москвазенит санкт-петербургигорь смольниковлуис адриано

Адриано и Смольников получили двухматчевую дисквалификацию

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал защитника "Зенита" Игоря Смольникова и форварда "Спартака" Луиса Адриано за драку в недавнем матче между их командами.

Как сообщают российские СМИ, оба футболиста получили дисквалификацию на два матча.

Таким образом, Смольников не сыграет с "Уралом" и "Ахматом", а Адриано - с тульским "Арсеналом" и ЦСКА.

Не пропустите: Эсекьель Гарай близок к переходу в "Спартак". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 4 12
2 Локомотив Москва 4 12
3 Ахмат 4 9
4 Уфа 5 9
5 Краснодар 4 7
6 Ростов 4 7
7 Рубин 4 6
8 ЦСКА Москва 4 6
9 Урал 4 6
10 Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва 4 4
12 Тосно 4 3
13 Арсенал Тула 4 3
14 СКА Хабаровск 5 3
15 Анжи 5 3
16 Амкар 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов