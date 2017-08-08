Адриано и Смольников получили двухматчевую дисквалификацию

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал защитника "Зенита" Игоря Смольникова и форварда "Спартака" Луиса Адриано за драку в недавнем матче между их командами.

Как сообщают российские СМИ, оба футболиста получили дисквалификацию на два матча.

Таким образом, Смольников не сыграет с "Уралом" и "Ахматом", а Адриано - с тульским "Арсеналом" и ЦСКА.

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