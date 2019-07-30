Адриано интересуется "Палмейрас"

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Адриано интересуется "Палмейрас"

Игрок "Спартака" Луис Адриано может перейти в "Палмейрас". Об этом сообщает журналист Рафаэл Дел Манто.

По словам журналиста бразильский клуб уже ведет переговоры с нападающим. На данный момент не известно на какой они стадии.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется "Фламенго". Проблемой может стать то, что в Бразилии трансферное окно заканчивается 31 июля.

Рыночная стоимость Адриано - 5 миллионов евро. В стартовавшем сезоне он забил 1 гол в 3 матчах.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А его девчонка с ним поедет?

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