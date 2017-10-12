Адриано может возобновить карьеру
Скандально известный бразильский форвард Адриано задумался о возобновлении карьеры.
"Я готовлю себя к новому проекту. Начинаю тренироваться сам, без клуба. С тех пор, как я не играю, мне удалось сохранить форму. Готов вернуться в футбол, хотя это и потребует определённых усилий. Хочу сделать это для себя, доказать, что могу достигнуть своего предела, проверить - смогу ли я вновь начать играть в футбол" - цитирует 35-летнего нападающего Globo Esporte.
Стоит отметить, что Адриано не играл в официальных матчах с 2016 года. Его последним клубом был "Майами Юнайтед".
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