Адриано может возобновить карьеру

Скандально известный бразильский форвард Адриано задумался о возобновлении карьеры.

"Я готовлю себя к новому проекту. Начинаю тренироваться сам, без клуба. С тех пор, как я не играю, мне удалось сохранить форму. Готов вернуться в футбол, хотя это и потребует определённых усилий. Хочу сделать это для себя, доказать, что могу достигнуть своего предела, проверить - смогу ли я вновь начать играть в футбол" - цитирует 35-летнего нападающего Globo Esporte.

Стоит отметить, что Адриано не играл в официальных матчах с 2016 года. Его последним клубом был "Майами Юнайтед".

Не пропустите: Отбор на ЧМ-2018: главные итоги заключительного тура. | http://soccernews.ru