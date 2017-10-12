Адриано может возобновить карьеру

Теги адриано лейте рибейро

Адриано может возобновить карьеру

Скандально известный бразильский форвард Адриано задумался о возобновлении карьеры.

"Я готовлю себя к новому проекту. Начинаю тренироваться сам, без клуба. С тех пор, как я не играю, мне удалось сохранить форму. Готов вернуться в футбол, хотя это и потребует определённых усилий. Хочу сделать это для себя, доказать, что могу достигнуть своего предела, проверить - смогу ли я вновь начать играть в футбол" - цитирует 35-летнего нападающего Globo Esporte.

Стоит отметить, что Адриано не играл в официальных матчах с 2016 года. Его последним клубом был "Майами Юнайтед".

Не пропустите: Отбор на ЧМ-2018: главные итоги заключительного тура. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Палмейрас 38 80
2 Сантос 38 71
3 Фламенго 38 71
4 Атлетико Минейро 38 62
5 Ботафого 38 59
6 Атлетико Паранаенсе 38 57
7 Коринтианс 38 55
8 Понте Прета 38 53
9 Гремио 38 53
10 Сан-Паулу 38 52
11 Чапекоенсе 38 52
12 Крузейро 38 51
13 Флуминенсе 38 50
14 Спорт Ресифе 38 47
15 Коритиба 38 46
16 Витория 38 45
17 Интернасьонал 38 43
18 Фигейренсе 38 37
19 Санта Крус 38 31
20 Америка Минейро 38 28
Полная таблица

топ-5 тегов