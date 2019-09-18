Адриано поблагодарил "Спартак" за вмешательство в ситуацию с журналистом-расистом

Бывший нападающий "Спартака" Луис Адриано выразил благодарность московскому клубу, который обратился с заявлением в прокуратуру по поводу расистского проявления в адрес форварда со стороны журналиста Андрея Малосолова.

"Если честно, твит меня неприятно удивил. Никогда прежде в России я не сталкивался с проявлениями расизма. Было очень неприятно узнать, что публичная персона может себе позволить подобное.

Думаю, это именно проявление расизма. Повторюсь, я был оскорблен этим твитом. И надеюсь, что компетентные органы разберутся в ситуации, а также дадут действиям журналиста объективную оценку. Благодарен клубу за вмешательство в эту ситуацию", - приводят слова Адриано российские СМИ.

Скандал разразился летом во время матча турнира "Кубок Матч Премьер" между "Спартаком" и ЦСКА. Тогда Адриано повздорил с защитником армейцев Кириллом Набабкиным. Арбитр удалил армейца, а бразильцу показал желтую карточку. После этого Малосолов в своем Twitter обозвал Адриано "обезьяной".

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