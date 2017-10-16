Адриано поделился ожиданиями от матча с "Севильей"

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано высказался в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи".

"Если судить по последним играм, которые видел, могу сказать, что "Севилья" - это команда, которая здорово владеет мячом, не занимается пустой беготней. В принципе такой стиль характерен для большинства клубов испанского чемпионата. Моё мнение - это хороший соперник. Будет непросто. Но я рассчитываю забить" - приводит слова Адриано официальный сайт "красно-белых".

Напомним, что матч "Спартак" - "Севилья" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени.

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