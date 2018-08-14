Адриано похоронил "Спартак": Каррера и компания вылетают из Лиги Чемпионов

Московский "Спартак" вышел на "Открытие Арену", чтобы сыграть второй матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого ПАОКа. Первая встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу "двуглавых орлов Севера", так что подопечным Карреры нужно было только выигрывать. Любой другой результат не устраивал "народную команду". Оба тренеры практически не сделали замен, по сравнению с первым матчем в Салониках. У "Спартака" не сыграли Бокетти и Попов, вместо них вышли Джикия и Глушаков. У ПАОКа и того меньше. Не играл только Евгений Хачериди, который, кстати, в Греции сыграл не лучшим образом - вместо него вышел Виеринья.

"Спартак" начал матч достаточно активно, однако после пятой минуты ПАОК перехватил мяч и стал часто подходить к штрафной площади "народной команды". Первый удар в створ совершили именно футболисты Развана Луческу. На 9 минуте Александр Прийович воспользовался ошибкой защитников и нанес плотный удар с лета из-за пределов штрафной площади. Мяч был послан сильно, но полетел прямо во вратаря, так что Максименко не составило труда забрать его.

После десятой минуты "Спартак" попытался закрепиться на чужой половине поля и время от времени проводил быстрые атаки. Однако, это на давало ощутимых результатов аж до 26 минуты. Именно тогда, после подачи Фернандо со стандарта, Каньяс пытался выбить мяч, но сделал это неудачно и попал в собственную перекладину. ПАОК тоже не отсиживался в обороне и постепенно совершал опасные выпады на чужие ворота, которые, однако, не завершались опасными ударами.

На 33 минуты планы Карреры начали потихоньку рушиться. Луис Адриано непонятно зачем-то совершил удар локтем в живот Креспо, и арбитр незамедлительно рассказал ему о том, что такие приемы в футболе строго запрещены – красная карточка. Подобного развития событий в первом тайме точно никто не ожидал. Через 5 минут накал страстей чуть было не привел к катастрофическим последствиям: ПАОК исполнил подачу в чужую штрафную, полузащитники выиграли верх и сделали мягкую скидку точно на Александра Прийовича, который после удара головой с нескольких метров не попал по воротам.

Второй тайм начался по сценарию ПАОКа: греки подолгу держали мяч у себя, а при малейшей возможности пытались полежать на газоне и выиграть лишние 20 секунд. Только к 60 минуте "Спартак" выровнял игру и начал опасно выходить в контратаки. Но любые попытки пробить тотчас же блокировались. Зато появились ошибки, после которых греки создали опасный момент. На 66 минуте Пелькас пробил с дальней дистанции, но Максименко вытащил мяч из-под перекладины.

На 71 минуте "Спартак" создал очень опасный момент. После подачи с углового Роман Зобнин отклеился от защитников и ногой направил мяч в сторону ворот Пасхалакиса. Было жарко, но мяч прошел выше. Собственно, этот момент был чуть ли не единственным во втором тайме.

На последних минутах "Спартак" попытался организовать опасную атаку, чтобы в итоге забить-таки гол и выгрызть путевку в следующий раунд, но Андриано своей красной карточкой заметно подкосил амбиции подопечных Карреры. Таким образом, "народная команда" вылетает из Лиги Чемпионов и продолжит свои выступления в Лиги Европы. А вот ПАОКу предстоит играть из победителем пары "Фенербахче" – "Бенфика". И скорее всего это будут именно португальцы.

"Спартак" – ПАОК – 0:0

Удаление: Адриано, 33.

"Спартак": Максименко – Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров (Мельгарехо, 76) – Фернандо (Самедов, 63), Зобнин, Глушаков – Ташаев (Зе Луиш, 46), Промес, Адриано.

ПАОК: Пасхалакис – Матос, Варела, Креспо, Виеринья (Хачериди, 65) – Маурисио, Каньяс, Пелькас (Шахов, 78) – Эль-Каддури (Варда, 46), Лимниос, Прийович.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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