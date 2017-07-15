Адриано: "Сезон начался так, как я и хотел"

Нападающий "Спартака" Луис Адриано пообщался с журналистами после матча за Суперкубок России против "Локомотива" (2:1 д.в.).

Бразилец отметил, что его очень мотивирует эта победа. Напомним, что Адриано забил второй мяч "Спартака" в матче.

"Сезон начался так, как я и хотел. С победы в Суперкубке. Я забил в нужный момент, которая счет был не открыт. Эта победа мотивирует в преддверии следующего сезона, а также настраивает нас на защиту титула", - сказал он. | http://soccernews.ru