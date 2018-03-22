Адриано: "Спартак" будет бороться за чемпионский титул до последнего"

Бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано заявил, что "красно-белые" по-прежнему претендуют на чемпионство.

"Чемпионат еще не завершен, будем бороться за титул до последнего. К тому же несколько команд, которые идут позади нас, по-прежнему в гонке. В самом начале сезона мы часто теряли очки, делали ничьи там, где следовало побеждать. А "Локомотив" свои матчи выигрывал, поэтому и оторвался.

У Карреры был конфликт с коллективом? Никаких трений с Массимо не возникало, а с очками расставались потому, что не хватало концентрации. Если вы вспомните, то мы нередко пропускали уже после 85-й минуты", - приводят слова Адриано российские СМИ.

В данный момент "Спартак" отстает от "Локомотива" на пять очков, но "железнодорожники" имеют одну игру в запасе.

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