Адриано: "Туран способен играть в основном составе "Барселоны"

Бывший защитник "Барселоны" Адриано высказался о хавбеке команды Арда Туране.

Напомним, что турок в новом сезоне не сыграл ни в одном матче Примеры.

"Думаю, что Туран способен играть в основном составе "Барселоны". Когда Арда перешёл в "Барселону", он не имел права вследствие санкций ФИФА выходить на поле полгода. После этого уже было сложно иметь такой же игровой ритм, как у других футболистов. Кроме того, у него были травмы, так что Туран проходил через сложный период. Но я считаю, что Туран вновь может стать игроком, которого мы знаем", - сказал бразилец.

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