Адриен Рабьо вернулся в Турин

Хавбек "Ювентуса" Адриен Рабьо прилетел в Турин. Об этом сообщает итальянский журналист Ромео Агрести.

Футболисту необходимо будет пройти двухнедельный карантин из-за пандемии коронавиурса.

Отметим, что "Ювентус" возобновит групповые тренировки 18 мая.

Ecco #Rabiot, appena arrivato a Torino // Here is Rabiot just arrived in Turin ⚪️⚫️@GoalItalia pic.twitter.com/pDrj1q7kds