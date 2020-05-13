Адриен Рабьо вернулся в Турин

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Адриен Рабьо вернулся в Турин

Хавбек "Ювентуса" Адриен Рабьо прилетел в Турин. Об этом сообщает итальянский журналист Ромео Агрести.

Футболисту необходимо будет пройти двухнедельный карантин из-за пандемии коронавиурса. 

Отметим, что "Ювентус" возобновит групповые тренировки 18 мая.

Ранее сообщалось, что полузащитник не хочет возвращаться в "Ювентус", так как недоволен снижением зарплаты.

Не пропустите: Рабьо пошутил про конфликт с "Ювентусом"| http://soccernews.ru
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