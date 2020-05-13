Адриен Рабьо вернулся в Турин
Хавбек "Ювентуса" Адриен Рабьо прилетел в Турин. Об этом сообщает итальянский журналист Ромео Агрести.
Футболисту необходимо будет пройти двухнедельный карантин из-за пандемии коронавиурса.
Отметим, что "Ювентус" возобновит групповые тренировки 18 мая.
Ecco #Rabiot, appena arrivato a Torino // Here is Rabiot just arrived in Turin ⚪️⚫️@GoalItalia pic.twitter.com/pDrj1q7kds— Romeo Agresti (@romeoagresti) May 13, 2020
Ранее сообщалось, что полузащитник не хочет возвращаться в "Ювентус", так как недоволен снижением зарплаты.
Не пропустите: Рабьо пошутил про конфликт с "Ювентусом"| http://soccernews.ru
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|Ювентус
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|2
|Лацио
|26
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|3
|Интер Милан
|25
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|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16