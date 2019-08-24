Адриен Силва будет выступать за "Монако" на правах аренды
"Монако" арендовал игрока "Лестера" Адриена Силву. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
Футболист будет выступать в стане монрегасков на протяжении сезона-2019/20.
️ "J'ai tout donné lors de mon premier passage."— AS Monaco (@AS_Monaco) 23 августа 2019 г.
en ⚪️ pic.twitter.com/i42fYUnyWc
Отметим, что 30-летний португалец уже играл в "Монако" в аренде во второй части прошлого сезона. В 15 матчах Лиги 1 он не отметился результативными действиями.
А еще: "Монако" договорился о покупке чилийского защитника| http://soccernews.ru
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