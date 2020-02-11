Адурис: "Мы устали, что все трофеи выигрывают "Барселона" и "Реал"

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Адурис: "Мы устали, что все трофеи выигрывают "Барселона" и "Реал"

Нападающий "Атлетика" из Бильбао Арис Адурис рассказал о своей удовлетворённости от вылета "Реала" и "Барселоны" из Кубка Испании.

Напомним, что баски выбили "сине-гранатовых", а "сливочные" вылетели от "Реал Сосьедада".

"Мы устали, что все трофеи выигрывают "Барселона" и "Реал". Интереснее следить за турнирами, где есть интрига, как в Англии, например. Я давно представлял, как мы станем обладателями Кубка. Это казалось мечтой, но теперь мы близки к цели. Хочу в конце карьеры завоевать трофей, хотя и понимаю, что будет сложно это сделать", - цитирует Адуриса Marca.

В 1/2 финала Кубка Испании "Атлетик" сыграет с "Гранадой", а "Реал Сосьедад" - с "Мирандесом".

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