Адурис: "Особенного секрета нет, просто в свои 37 я продолжаю наслаждаться игрой!"

Нападающий "Атлетика" Арис Адурис, сделавший дубль в матче Лиги Европы против "Спартака" (3:1), рассказал о секрете своего футбольного долголетия.

"Погода была одинакова для всех, поэтому все было нормально. Как у меня получилось оформить дубль? Особенного секрета нет, просто в свои 37 я продолжаю наслаждаться игрой! Меня радует тот факт, что я стал лидером бомбардирской гонки Лиги Европы", - приводят слова Адуриса российские СМИ.

В этом сезоне на счету Адуриса 18 голов в 33 матчах.

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