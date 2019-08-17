Адурис повторил рекорд Месси

Нападающий "Атлетика" Арис Адурис повторил достижение Лионеля Месси.

38-летний игрок своим голом принес команде победу над "Барселоной" в 1-м туре Примеры. Как сообщает Opta, Адурис, как и Месси, смог забить в 15-м сезоне Примеры кряду.

Адурис выступал за "Атлетик" с 2002 по 2003 год, с 2006 по 2008 год, и с 2012 по настоящее время.

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