Адурис: "Спартак" - великая команда, которая выиграла свой чемпионат"



Нападающий "Атлетика" Арис Адурис заявил, что он с уважением относится к "Спартаку", с которым его команда сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

"Знаю, что "Спартак" - великая команда, которая выиграла свой чемпионат. Плюс москвичи обыграли “Севилью” со счетом 5:1. Нам будет очень тяжело, но постараемся выиграть в Москве. Критика в адрес нашей команды? В современном футболе все зависит о результата. Если он далек от ожидаемого, возникает много вопросов. Но мы не думаем, что есть один виновник, мы виноваты все вместе.

Мы профессионалы своего дела и достаточно давно играем, чтобы понять, что случаются такие ситуации. Уверенность в себе не пошатнулась. Стараемся не тратить энергию на различные обсуждения, в футболе бывает всякое.

Встреча со "Спартаком" будет особенная, мы много от нее ждем. Ситуация в чемпионате Испании складывается не так, как мы хотим. Надеюсь, победа над "Спартаком" обеспечит нашей команде такой необходимый импульс.

Как будет справляться с морозом? Мы не слишком привыкли к холоду. В Бильбао сейчас тоже не жарко, но с Москвой это не сравниться. Мы постараемся адаптироваться. Тем более, холодно будет и "Спартаку". Постараемся активно двигаться и, при необходимости, будем утепляться", - приводят слова Адуриса российские СМИ.

Матч Спартак" - "Атлетик" пройдет в Москве 15 февраля и начнется в 21:00 по московскому времени.

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