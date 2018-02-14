Адурис: "Спартак" - великая команда, которая выиграла свой чемпионат"

Теги атлетико мадридспартак москваарис адурис

Адурис: "Спартак" - великая команда, которая выиграла свой чемпионат"
Нападающий "Атлетика" Арис Адурис заявил, что он с уважением относится к "Спартаку", с которым его команда сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

"Знаю, что "Спартак" - великая команда, которая выиграла свой чемпионат. Плюс москвичи обыграли “Севилью” со счетом 5:1. Нам будет очень тяжело, но постараемся выиграть в Москве. Критика в адрес нашей команды? В современном футболе все зависит о результата. Если он далек от ожидаемого, возникает много вопросов. Но мы не думаем, что есть один виновник, мы виноваты все вместе. 

Мы профессионалы своего дела и достаточно давно играем, чтобы понять, что случаются такие ситуации. Уверенность в себе не пошатнулась. Стараемся не тратить энергию на различные обсуждения, в футболе бывает всякое.

Встреча со "Спартаком"  будет особенная, мы много от нее ждем. Ситуация в чемпионате Испании складывается не так, как мы хотим. Надеюсь, победа над "Спартаком" обеспечит нашей команде такой необходимый импульс.

Как будет справляться с морозом? Мы не слишком привыкли к холоду. В Бильбао сейчас тоже не жарко, но с Москвой это не сравниться. Мы постараемся адаптироваться. Тем более, холодно будет и "Спартаку". Постараемся активно двигаться и, при необходимости, будем утепляться", - приводят слова Адуриса российские СМИ.

Матч Спартак" - "Атлетик" пройдет в Москве 15 февраля и начнется в 21:00 по московскому времени. 

Не пропустите: Игроки "Атлетика" прогулялись по Москве перед матчем со "Спартаком". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Вильярреал 6 11
2 Астана 6 10
3 Славия Прага 6 8
4 Маккаби Тель-Авив 6 4
Группа B М О
1 Динамо Киев 6 13
2 Партизан 6 8
3 Янг Бойз 6 6
4 Шкендербеу 6 5
Группа C М О
1 Брага 6 10
2 Лудогорец 6 9
3 Истанбул ББ 6 8
4 Хоффенхайм 6 5
Группа D М О
1 Милан 6 11
2 АЕК 6 8
3 Риека 6 7
4 Аустрия Вена 6 5
Группа E М О
1 Аталанта 6 14
2 Лион 6 11
3 Эвертон 6 4
4 Аполлон 6 3
Группа F М О
1 Локомотив Москва 6 11
2 Копенгаген 6 9
3 Шериф 6 9
4 Злин 6 2
Группа G М О
1 Виктория Плзень 6 12
2 Стяуа Бухарест 6 10
3 Лугано 6 9
4 Хапоэль Беэр-Шева 6 4
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 6 13
2 Црвена Звезда 6 9
3 Кельн 6 6
4 БАТЭ 6 5
Группа I М О
1 Зальцбург 6 12
2 Марсель 6 8
3 Коньяспор 6 6
4 Витория Гимарайнш 6 5
Группа J М О
1 Атлетик Бильбао 6 11
2 Эстерсунд ФК 6 11
3 Заря Луганск 6 6
4 Герта 6 5
Группа K М О
1 Лацио 6 13
2 Ницца 6 9
3 Зульте-Варегем 6 7
4 Витесс 6 5
Группа L М О
1 Зенит Санкт-Петербург 6 16
2 Реал Сосьедад 6 12
3 Русенборг 6 5
4 Вардар 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов